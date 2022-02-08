中職／感謝兄弟給離隊同意書 丘總評威迪茲球威剛猛

富邦悍將隊宣布簽下洋投華德茲，改名「威迪茲」，總教練丘昌榮認為他的球威剛猛，先發、後援都可以勝任，也感謝前東家中信兄弟隊給予離隊同意書。被笑說是不是他去談的離隊同意書，丘總連忙笑說：「沒有啦！怎麼可能！」

華德茲去年在10月抵台，在最後階段助拳兄弟，總冠軍賽扛起第4戰先發，投8局無失分，成為兄弟封王戰的勝利投手，但未在兄弟的延攬回鍋行列，悍將隊也在近期注意了這個名字。

丘昌榮表示，陸陸續續有在看洋投，剛好也碰到大聯盟封館，前後看了不下30個，心中也有一些排序，「一開始沒有他（威迪茲），因為優先議約權的關係，後來應該是球團有接觸到經紀公司這邊。」丘總表示，「剛好兄弟願意給離隊同意書，我們才有機會簽下來。」

索沙去年4月就因膝傷賽季報銷，在狀況存在太多未知數的情況下，悍將選擇另覓新人取代，索沙本季轉戰樂天桃猿隊，悍將本季的5名洋投能否取代索沙，投出王牌架式備受矚目。

丘總表示，「巔峰時期的索沙當然不可否認，但職業選手本來就是因為年紀、傷勢會有能力遞減，這有時是不可控的。」