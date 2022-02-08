日職／栗山英樹大讚王牌 「令和怪物」將出戰台日對抗賽
台日對抗賽將在今年3月5、6日在東京巨蛋舉行，中華職棒聯隊由統一獅總教練林岳平領軍，對抗前火腿總教練栗山英樹率領的日本武士隊，根據日媒《Daily》報導，「令和怪物」佐佐木朗希預計將成為國手之一。
為找尋適合人選，栗山英樹目前正在視察各隊春訓，7日抵達羅德石垣島訓練基地，剛好看到佐佐木朗希登投手丘投打對決，速球搭配滑球、指叉球合計30球，最快球速來到157公里，出色的表現讓栗山英樹讚不絕口，「投球數不多，但穩定度增加，可以確認是很棒的投手，毫無疑問在未來大有機會成為日本隊王牌投手。」
去年是佐佐木朗希第一個一軍球季，拿下拿下3勝2敗，防禦率2.27的成績，對於能入選台日交流賽，佐佐木朗希感到相當期待：「這是很好的學習機會」。
不過佐佐木朗希要拚日職開季一軍輪值，若參加交流賽勢必要做出調整，栗山英樹表示會和羅德監督井口資仁討論，上場方式還是以球團想法作為優先考量。
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