中職／華德茲簽了！悍將替他改名「威迪茲」

富邦悍將隊今天宣布正式簽下華德茲，改名「威迪茲」，為2022年球季補入第6號外援戰力人選，球團同時感謝也中信兄弟隊提供威迪茲離隊同意書。

威迪茲2015到18年在美職大聯盟出賽50場，2019年起轉往墨西哥與多明尼加聯盟發展，2021年10月首度加入中華職棒，留下例行賽18.1局防禦率2.45的成績，並在台灣大賽先發第4戰，投8局，僅被敲2安、無失分。

悍將共談定6名外籍球員加盟，包括五位投手艾思凱、范米特、優瑪、羅力與威迪茲，以及野手霸帝士。

范米特、艾思凱、優瑪與霸帝士透過專案申請，均已順利取得外籍人士來台許可，范米特已抵台，霸帝士今晚抵台，陸續報到進行防疫隔離程序，預計在3月中可向球隊報到並參與熱身賽進行最後調整，羅力與威迪茲則預計在3月抵台。