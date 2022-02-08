日職／火腿用日式搖獎機決定棒次？ 王柏融確定擔任第六棒

日本火腿今與阪神虎進行練習賽，「Big Boss」新庄剛志提議用日式搖獎機來決定先發打序，超狂另類作法引發日媒熱議。

外界相當關注即將進行的練習賽，因為這將是新庄剛志在擔任監督後，首次帶領火腿出賽，被問到如何安排自己觸女秀的棒次，新庄剛志竟提出要讓日式的抽獎機決定命運。

記者見狀露出半信半疑的神情，新庄剛志表示：「是真的，來沖繩春訓之前就訂好了，現在擺在房間裡，不知道開幕戰是不是也能這樣做。」先發打序要用日式搖獎機決定，那先發名單呢？新庄透露：「在我的腦海中有一些想法。」

與阪神的熱身賽，王柏融確定擔任第六棒一壘手。 截圖自日本火腿官方推特

火腿今日先發投手，將由立野和明擔任，他去年出賽11場，拿下4勝3敗、防禦率2.45。打擊方面王柏融確定擔任第六棒一壘手，究竟先發打次是否真由抽籤決定，引發外界相當好奇，畢竟該棒次是去年球季從沒看過的組合。

此外，新庄剛志賽前華麗登場也引起關注，他駕駛約3000萬日圓的藍寶堅尼名車來到沖繩宜野座棒球場，準備迎戰前東家阪神虎，有球迷甚至拿出「歡迎新庄BigBoss」的看板在門口迎接他。

球員時期效力過阪神的新庄剛志，賽前也搞笑表示，「要不要穿上我在阪神的5號球衣呢？」，他還提到自己對熱身賽輸贏結果不太在意，「不是在賽季中，輸贏沒關係的。」