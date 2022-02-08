中職／「現在一壘有智勝」 劉基鴻扛好三壘練球也練心

林智勝來到味全龍隊後，牽動許多龍將的出賽空間，第一屆的「狀元龍」劉基鴻去年在三壘碰到挫折後移往一壘，今年恐怕就難有這樣的空間，他在季外努力鍛鍊自我，就連因手傷無法訓練期間也用來「練心」，買了「心像練習」等書籍，汲取大聯盟選手的心智鍛鍊經驗。

劉基鴻在一軍的首季並未兌現外界對他的期待，打擊率僅2成19，在守備上更是漏洞百出，他在三壘出賽60場，132次守備機會發生20次失誤，守備率只有0.848。

總教練葉君璋在下半季選擇將他移往一壘，幫助劉基鴻釋放壓力，但對他的期許仍是三壘，劉基鴻也有自覺，「我自己也比較希望可以把三壘守好。」

劉基鴻坦言，去年在移往一壘前的那段時間，就是自己在三壘守到最挫折的階段，「會有接到沒有信心、怕怕的時候。」他也很清楚，在林智勝到來後，一壘很難再成為他的「防空洞」，他說：「現在一壘有智勝學長，你要下場，就是要把守備練好，三壘比較有機會。」

去年季末因觸身球導致左手骨裂，劉基鴻賽季提前結束，球季結束後也仍有一段時間無法訓練，劉基鴻說：「那段時間沒辦法練習，在宿舍無聊，有去買一些書來看，包括雞湯類的、美國大聯盟的書籍，加強心理建設。」

他提到「心像練習」這本書，裡面有多位運動員的實際經驗，「裡面講到滿多場上的東西，看大聯盟選手的經驗，學習怎麼去調適。」他說：「去年挫折感當然比較大，但也是給自己的挑戰。」