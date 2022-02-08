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中職／桃園本季首戰在4月5日 沐妍從樂天女孩變身MC
原樂天女孩沐妍在今年1月之後正式退役，結束精彩的啦啦隊女孩生涯，今年球季將轉戰球團MC，繼續在樂天桃猿隊主場跟球迷見面。
沐妍從2013年開始加入當時的LamiGirls，參與桃猿隊專屬啦啦隊第一次擴編的重大轉折，當時身兼數職的沐妍全心投入在LamiGirls，並且協助參與桃猿隊的大小活動，大小通告都看見沐妍的身影，如今繼續在場上投入自我，轉戰球場主持工作，成為場上表演另一個角度的亮點。
沐妍表示，「可以用另一種身分繼續在全猿主場看到10號隊友真的是太好了，感謝球團提供機會給自己，希望可以幫助今年的球團活動更加順利、更加猿滿！」
今年球季沐妍將與另一位MC艾融組成MC雙美，場上最美麗的嬌點再多一個，主場開幕戰將在4月5日Rise Up。
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