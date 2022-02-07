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中職／林岳平術後一切順利 期待3個月後站上投手丘餵球

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
潘武雄（右）、陳傑憲重新開訓，迎接新球季。圖／統一獅隊提供
潘武雄（右）、陳傑憲重新開訓，迎接新球季。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天在台南球場重新開訓，總教練「大餅」林岳平邁入領軍第3季，最大目標當然是連續3年打進台灣大賽，奪下隊史第11座總冠軍。

獅隊前年在台灣大賽以4勝3敗扳倒中信兄弟隊，成為史上首支10次封王的球隊，去年象、獅爭霸戰再度上演，兄弟隊以4連勝討回面子，奪下隊史第8冠，封王次數獨居第2，領先樂天桃猿隊1冠。

林岳平在去年總冠軍賽結束後，12月16日接受第2次心臟瓣膜置換手術，今天開訓時除了勉勵全隊，還特別感謝教練團，在他開刀後靜養期間妥善安排春訓計畫，從重訓營到第1階段訓練展現團隊合作，幫忙分攤各項訓練課程。

林岳平術後一切順利，今天一到球場，隊上老將陳鏞基特別送上擁抱，全隊都很關心「餅總」的身體；林岳平指出，目前仍需要持續進行復健，期待3個月後，當大家看到他再度站上投手丘餵球，就表示自己已經完全康復。

獅隊本季教練團進行部分調整，一、二軍綜合指導教練一色優歸隊，預計明天抵達台灣，進行相關隔離檢疫後就會投入春訓。

統一獅隊休完年假，今天在台南球場展開第2階段春訓，全力備戰4月2日開打的新球季。圖／統一獅隊提供
統一獅隊休完年假，今天在台南球場展開第2階段春訓，全力備戰4月2日開打的新球季。圖／統一獅隊提供

林岳平 台灣大賽 樂天桃猿

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