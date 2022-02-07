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中職／高志綱41歲生日迎接開訓 陳傑憲奉送刮鬍泡賀禮

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
高志綱41歲生日被刮鬍泡伺候，還是笑得很開心。圖／統一獅隊提供
高志綱41歲生日被刮鬍泡伺候，還是笑得很開心。圖／統一獅隊提供

統一獅隊休完年假，今天在台南球場展開第2階段春訓，球團董事長凃忠正、領隊蘇泰安、總教練林岳平和全體隊職員進行新春團拜，接下來將逐步進入實戰狀態，全力備戰4月2日開打的新球季。

獅隊除了洋將之外全員到齊，球團特別準備蘋果、橘子及新春開工紅包（1美元）送給每個人，蘋果是希望帶給選手平安健康，橘子象徵大吉大利，全隊預計後天移師高雄橋頭國慶青埔球場進行訓練。

獅隊老將潘武雄邁入生涯第17季，今年也有不同任務，將身兼球員、教練兩個角色；他在去年球季受到腿傷影響，今年出場機會勢必降低許多，總教練林岳平期待他能慢慢熟悉不同角色，傳承自身經驗給年輕後輩，未來成為教練團強大的一員。

獅隊首席教練高志綱今天滿41歲，特別準備星巴克咖啡招待全隊，新任球員工會理事長陳傑憲卻沒有打算放過他，特別準備刮鬍泡作為生日驚喜。

獅隊19日將在台南球場舉行一年一度的「萊野餐獅迷同樂會」，目前開放報名，「2021小獅王」將以胡智為為首，帶來特別舞蹈表演，20日開訓典禮前進南紡購物中心，公布年度口號、新年目標，歡迎球迷一起到現場共襄盛舉。

林岳平 陳傑憲 統一獅

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