中職／獅隊台南開訓 林岳平要大家期待他再回投手丘

中央社 / 台北7日電
統一獅總教練林岳平。 報系資料照
統一獅總教練林岳平。 報系資料照

中職統一獅隊今天開訓，除了洋將外全員到齊，去年底動第2次心臟手術的總教練林岳平現身，陳鏞基送上擁抱；林岳平目前持續復健，他表示當大家看到他再站上投手丘餵球，就表示康復了。

統一獅隊去年12月底開始重訓營，今年1月舉行第1階段春訓；農曆春節假期結束，今天於台南棒球場展開第2階段春訓。

今天除了洋將外、獅隊全員到齊，董事長凃忠正率領總經理（領隊）蘇泰安、總教練林岳平及全體隊職員進行新春團拜，球團準備蘋果、橘子及新春開工紅包（一元美金），蘋果希望球員平安健康，橘子象徵大吉大利。

林岳平去年12月二度接受心臟手術，更換瓣膜，今天在開訓儀式上特別感謝全體教練團，在他開刀後靜養期間妥善安排春訓計畫，所有教練團團隊合作、幫忙分攤各項訓練課程。

林岳平今天一到球場，老將陳鏞基送上擁抱，關心林岳平身體狀況，林岳平笑說，目前仍需要持續復健，「期待3個月後，當大家看到我再度站上投手丘餵球，就表示已經完全康復。」

獅隊老經驗野手潘武雄今年除了球員身份外，也兼任一軍助理打擊教練，林岳平表示，期待潘武雄慢慢熟悉不同角色，傳承經驗給年輕後輩，未來成為教練團強大的一員。

獅隊預計9日起移師高雄國慶青埔球場訓練，20日在台南南紡購物中心舉行開訓典禮，同時公布年度口號和新年目標。

林岳平 統一獅 陳鏞基

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