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中職／高國慶快超越林仲秋了 開幕戰亮相就是史上第2老

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅高國慶。 報系資料照
統一獅高國慶。 報系資料照

中華職棒新球季將於4月2日開打，中信兄弟隊以主隊身分迎戰迎戰統一獅隊，開幕戰地點還未公布，但以台中洲際球場可能性最高，獅隊老將高國慶若有機會出賽，將超越前中信鯨隊總教練林仲秋，成為史上第2高齡野手。

高國慶是中職現役最資深球員，2004年3月3日對鯨隊之戰起步，到去年11月20日和味全龍隊交手為止，出賽年紀已有43歲45天，暫居史上第3，前兩人是曾智偵45歲138天、林仲秋43歲175天。

過去披著獅隊球衣連續打拚18季，高國慶目前出賽1731場是現役最多、史上第3，1812支安打也是現役第2（林益全1828安）、史上第4；這位43歲老將和獅隊還有1年合約，球團高層有意安排本季兼任教練，他強調「還沒有感覺」，想以選手身分多學一點。

高國慶生涯見證獅隊2007到09年完成3連霸，2011、13、20年再嘗封王滋味，認為當教練不是簡單的事，不可能兼任1年就學會，今年還是專心擔任球員較好。

兄弟去年在總冠軍賽4戰橫掃獅隊，奪下隊史第8冠，也讓獅隊挑戰第11冠失利，兩隊今年在開幕戰對決，高國慶只要亮相將是43歲178天，確定超前林仲秋3天。

曾智偵2004年以45歲之齡出賽，將是後輩很難超越的年紀，至於史上最高齡出賽投手是龍隊退役洋投馬力龍，1999年8月20日對決三商虎隊，已是44歲75天。

高國慶 統一獅 林益全

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