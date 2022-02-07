中職／林智勝開工曬穿龍隊帽T照 網友笑稱：味全臉

味全龍今（7日）於天母棒球場開訓，本季要挑戰獨居聯盟全壘打王、甚至300轟的林智勝今天稍早放上自己穿著龍隊大紅色帽T的照片，許多網友直呼：「無違和感」、「這套超適合大師兄的」。

林智勝今天上午在個人IG發文，他放上自己穿著「葉總同款」的Dragons紅色帽T，並寫道：「準備好嘍出力，開工大吉，加油智勝。」球迷紛紛留言替他加油打氣，期望他早日獨居全壘打王，甚至達成300轟的里程碑。

消息被轉貼至PTT，鄉民一面倒認為味全的紅色帽T超級適合林智勝：「無違和感」、「怎麼那麼適合味全這套啊」，甚至有網友指出林智勝是「味全臉」，怪不得特別適合穿味全的衣服。