中職／17年前陳政賢引退儀式 勇壯在草總面前投出百勝

中職現役最資深洋投羅力確定再披富邦悍將隊球衣，迎接來台第10個球季，今年可望在老東家締造百勝紀錄，甚至有機會超越興農牛隊洋將勇壯，成為史上最多勝外籍球員。

潘威倫目前146勝穩居史上第1，勇壯108勝、謝長亨100勝分居第2、第3，羅力只差3勝達到百勝里程碑，新球季開打第1個月就有機會達陣，一旦完成將是中職暌違12年再出現百勝投手。

謝長亨2001年4月7日對中信鯨隊之戰，奪下生涯第100勝，勇壯2005年4月8日擊敗統一獅隊，成為史上第2人，潘威倫2010年10月3日對兄弟象隊勝投，以出賽207場、先發193場改寫最快百勝紀錄。

勇壯是中職史上最資深洋將，很多老球迷對這位多明尼加好手仍有深刻印象，他在1997到2005年期間效力牛隊，來台發展時未滿22歲，最後帶著108勝紀錄離開，奪三振1286次仍是史上最多。

勇壯17年前成為百勝洋投第1人，是在台南球場以3：0擊敗獅隊，當天還是獅隊「恐怖分子」陳政賢的引退儀式，現場湧進5431人觀戰；但勇壯在開賽後表現神勇，先發7局只被揮出4支安打，讓獅隊一路掛零，硬是在「草總」謝長亨面前追平他的百勝紀錄，並列史上最多。

勇壯賽後獲選單場MVP，還由獅隊退役名將郭源治頒獎，讓他十分開心，一度表示將繼續追求200勝。

外籍球員來台發展，必須克服不少生活問題，勇壯、羅力能夠長年投出好表現，確實很不容易；勇壯曾經指出，來台這麼多年，從不會煎蛋的小伙子，變成廚藝精進的半個台灣人，每次休假回到多明尼加，墨西哥聯盟都會邀請加盟，也開出更優渥的薪水，但自己還是喜歡台灣，想在中職追求更多紀錄。