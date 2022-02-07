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中職／在富邦機會已不多 林威廷赴龍隊想喚醒剛進職棒的熱情
林威廷婉拒母隊富邦悍將隊遞出的回歸邀請，選擇投向味全龍隊懷抱，他今天說明原因，近幾年在悍將隊一軍出賽機會不多，也想換個環境，喚回自己剛進職棒的熱情。
林威廷去年被悍將隊放在60人名單之外，但球隊有意簽回，只是他同時也收到了龍隊的邀約，考量之後選擇投奔新環境。
林威廷指出，當時也有其他業餘球隊來問，但既然還有機會留在職棒，他也希望先留在這個環境，希望學習更多；最終的2擇1，他選擇了既熟悉又陌生的龍隊，他解釋這裡有多位自己的前隊友，其實不陌生，自己也想換個環境試試看。
「富邦這幾年年輕球員選進來比較多，可能自己的出場機會也不多，想換個新環境。」林威廷說：「來到一支有熱情、有活力的球隊，看能不能激發出剛進職棒的熱情。」
林威廷過去就曾在總教練葉君璋麾下打球，他深信龍隊找自己來，相中的不只是場上成績，「球場貢獻是球員基本要做到的，我和葉總也算熟悉，我相信他找我來還有其他原因，可能是與學弟的溝通、借助我的經驗，讓他們更快熟悉這個環境。」
林威廷近兩年合計僅在一軍出賽7場，新球季為自己設下目標，「球場上的話，這幾年在一軍沒有穩定出賽，給自己設定一個目標，算是比較低的門檻，在一軍出賽30場，再來就是看球隊需要我給怎樣的幫助。」他近年從內野守到外野，去年在二軍以外野為主，他說：「需要我的位置應該都補得上。」
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