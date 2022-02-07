中職／吳東融有「好隊長」基因 葉總點出3特質

味全龍隊過去兩年半由林旺衛擔任隊長，今年確定換人當當看，在教練團、公司討論後「欽點」吳東融出任，總教練葉君璋點出他有3項成為好隊長的特質。

龍隊今天舉辦開訓儀式，葉君璋宣布林旺衛卸任，選手們鼓掌感謝他過去兩年半的帶領，新任隊長由吳東融出任，他也將在今年穿回過去在中信兄弟隊的61號球衣。

葉總指出，過去隊長都是選手選出的，今年的模式有所不同，「畢竟隊長是和教練橋樑，各方面都要考量，教練團來主張也不錯，他是教練團和公司討論後的人選。」

看中吳東融的哪項特質？葉君璋點出，「第一個性穩定，第二願意溝通，第三和教練也不太有距離，會講出球隊需求，這幾點足以成為不錯的隊長。」

吳東融去年下半季就擔任代理隊長，看到小將們在球季尾聲的成長，期許大家今年一起拚季後賽、問鼎總冠軍。

對於接下隊長一職，吳東融坦言有壓力，需要林旺衛、林智勝等學長的協助。他也提到希望年輕選手可以更有身為職業球員的自覺，注意在外行為，他舉例去年曾看到學弟在賽後因為心情低落，蹲在超商外面面露沮喪，他當時就出言提醒學弟，要注意身為職業球員的本分，了解自己是公眾人物。