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中職／最愛的31號球衣給安定感 林智勝：謝謝劉！家！愷！

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
林智勝。記者陳正興／攝影
林智勝。記者陳正興／攝影

林智勝來到味全龍隊後，穿回給他安定感的31號戰袍，他為了這件球衣曾3度詢問原主人劉家愷，雖然第一次就獲應允，仍再三確認，他也為此準備了禮物要給學弟，林智勝說：「讓背號不是容易的事情」。

林智勝在La New熊、Lamigo桃猿隊時都穿31號，生涯289轟有207轟是穿這件球衣敲出；轉戰中信兄弟隊後，31號已由陳江和使用，林智勝陸續穿過32、5、25號，這回來到龍隊，他對31號依然情有獨鍾，也透過教練張建銘詢問劉家愷。

林智勝表示，這是他打職棒的第一個背號，知道龍隊對自己有興趣後，就有透過球團先詢問，劉家愷一口答應，林智勝在簽約當天再次打電話確認。

「我真的很喜歡這個背號，可能是心裡面的安定感。」職棒生涯的起點及最後，都可望穿上31號球衣，林智勝認為很有意義，還開玩笑說：「也是有始有終、神龍再現。」

林智勝刻意放慢語速「謝謝劉！家！愷」，強調是大寫的感謝，他也會準備禮物給劉家愷，感謝他的禮讓，「不知道現在年輕人喜歡什麼，準備好了禮物再交給他，讓背號真的沒那麼簡單，謝謝他讓給我。」

林智勝 味全龍

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