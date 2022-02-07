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日職／「打中標竿才離開」 吳念庭打擊練習笑開懷

聯合新聞網 / 綜合報導
吳念庭春訓時進行打擊練習，目標是要擊中全壘打標竿。 圖／擷自影片
吳念庭春訓時進行打擊練習，目標是要擊中全壘打標竿。 圖／擷自影片

去年打出生涯年的旅日好手吳念庭目前正在西武獅一軍進行春訓，台灣球迷雖然無法到場觀看訓練實況，不過《太平洋聯盟TV》特別放送「直到打中標竿才離開的念庭」影片，讓球迷欣賞吳念庭打擊練習的過程。

《太平洋聯盟TV》昨（6日）上傳吳念庭打擊練習合輯影片，教練在一旁負責拋球，吳念庭則一邊露出牙齒展露笑顏，一邊揮汗揮棒，只見他頻頻將球送向左外野標竿附近，若在界外就露出懊惱的表情，歷經多次失敗後，最後一次揮擊終於讓球打中全壘打標竿，吳念庭先是舉起手喝采，也和身旁隊友山川穗高及教練們擊掌慶祝，隨後向看台上的球迷揮手致意後才離開。

西武獅在宮崎縣南鄉展開春訓，與去年春訓不同的是，當時吳念庭從二軍出發，3月底他就被叫上一軍，成為「得點圈之鬼」，上季他出賽130場，打擊率.238，繳出10轟、48分打點，都是生涯最佳，本季他則從一軍起步，期待他能有更優異的表現，持續突破自我。

吳念庭 西武獅

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