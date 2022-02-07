中職／郭天信「薪」情好 火哥給目標拚金手套5連霸

郭天信去年包辦外野金手套、最佳九人，也體現在好「薪」情上，味全龍隊領隊任中傑證實他是陣中加薪幅度最大的選手。郭天信被問到對薪水滿意嗎？也很率直點點頭，「嗯！可以！」

郭天信去年在攻、守、跑都有滿滿存在感，繳出打擊率3成08、125支安打、22盜，在新人王票選排名第2，加薪幅度備受矚目，任中傑也說球隊釋出最大善意，目前談薪順利進行中，僅差細節待定。

郭天信透露，雖然尚未簽約，但雙方已談得差不多，也期望明年可以再繳一紙好成績，「還是希望可以保持健康、穩定出賽，把去年成績複製貼上，或再更好一點。」

郭天信去年開季慢熱，打到10月、11月也感覺到身體比較不聽話，休賽季期間加強重量、體能，希望讓自己再進化，「希望可以在開賽前把狀況調整到位，不要像去年比較慢熱。」

他在年度目標寫下金手套5連霸，郭天信說：「那是火哥給我的目標，他跟我說，希望我可以連續拿五年金手套，我也覺得可以嘗試看看。」