中職／林智勝曾擔心沒球打 葉君璋：他的能力無法預測

中央社 / 台北7日電
味全總教練葉君璋表示，林智勝（圖）的能力無法預測。 聯合報記者陳正興／攝影
味全總教練葉君璋表示，林智勝（圖）的能力無法預測。 聯合報記者陳正興／攝影

中職味全龍隊今天舉行開訓典禮，林智勝披上龍袍亮相，回顧談約經歷，林智勝也曾擔心沒球打，對經紀人的來電既期待又怕受傷害，總教練葉君璋則表示，林智勝的能力無法預測。

味全龍隊今天在天母棒球場開訓，林智勝去年季後沒有被放入中信兄弟60人保留名單中、成為自由契約球員，農曆年前確定改披龍袍、效力味全龍隊，今天開訓典禮穿上31號味全龍隊球衣亮相。

林智勝分享合約交涉過程的心境，透過經紀人得到消息，一開始說有球隊有興趣，但沒有確定，「我從來沒有這麼積極打電話給經紀人過，一週打2、3通，但看到經紀人來電又不敢接，怕是壞消息。」

林智勝坦言，也有做好準備可能沒有球隊，「但要放下來真的不容易，畢竟從小開始打球到現在」，沒能回到前東家桃猿隊，但味全龍隊展現十足誠意、感謝龍隊給機會，每個球團有各自的需要，在交涉的過程中，持續維持自主訓練。

林智勝今天第一天加入味全龍隊訓練，他表示，因為味全龍隊年輕球員多，感覺還是有點陌生，年輕球員不敢跟他講話，他就主動打招呼。除了自己場上的表現，林智勝也希望可以盡自己的能力幫助年輕球員。

總教練葉君璋表示，找林智勝來龍隊，期許他可以在這邊完成300轟紀錄，也希望林智勝可以每週穩定出賽，幫助球隊打進季後賽，林智勝除了一壘外，春訓期間也會讓他多練三壘，但畢竟已經40歲了，還是會觀察他的身體狀況。

葉君璋直言，「林智勝的能力沒辦法預測，給他的責任越大，他可以發揮得越好」，非常值得期待。

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