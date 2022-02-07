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中職／「薪水我沒差」 林智勝赴龍隊前曾等到怕接電話
林智勝來到味全龍隊延續選手生涯，等待落腳處確定的空窗期，他坦言心情確實不安，連看到經紀人來電都會怕到不敢接，「因為不知道是好消息還壞消息。」
林智勝去年自請放在中信兄弟隊60人名單之外，尋求能給他更多出賽機會的球隊，龍隊是唯一伸出橄欖枝的球隊，狀態比較不明朗時，林智勝也曾等到擔憂。
「從來沒有這麼積極打給經紀人過，一個禮拜打2、3通。」林智勝的心情很反覆，晚上睡覺時想比較多，有時看到經紀人來電不敢接，跟經紀人開玩笑說：「很怕接到你電話」。
林智勝透露當時心境，如果有球隊要，就希望可以延續選手生涯，如果沒有，也做了其他準備，「只是，要放下來的心情，沒這麼容易，因為是從小打到大的棒球。」
林智勝本季月薪大不如前，但他直言：「薪水我沒差，重點是比賽，有機會比較重要。」他也強調，外界看他在龍隊，覺得他的機會很多，「不應該這麼講，我覺得是大家都有機會，誰狀況好誰上，也是要靠自己努力給總教練看。」
新球季披上龍隊球衣拚300轟，林智勝對於紀錄說「不強求」，他表示，「只要有機會穩定出賽，該給你的還是會給你，一直想對自己也是壓力。」
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