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中職／新竹球場暌違5年重返賽程 下半季場次已定

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
老舊的新竹棒球場已拆除重建。 聯合報系資料照
老舊的新竹棒球場已拆除重建。 聯合報系資料照

已從中職賽程版圖消失5年的新竹球場，預計在今年下半季回歸，味全龍隊領隊任中傑透露，今年在新竹的場數已經排定，就等聯盟公布，上半季將以天母、澄清湖為主。

新竹球場前一次舉辦中職賽事已是2016年9月13日，設備老舊不堪飽受詬病，市政府投入12億啟動原址拆除重建計畫，而龍隊重生後在2020年取得新竹球場10+5年球場經營權，去年球場還趕不上使用，今年可望讓新竹重返中職版圖。

任中傑表示，新竹球場的完工日期一直延後，樂觀期待預估可在5、6月完工，球場於年後展開草皮鋪設作業，球團進場作業也可以邊進行，預計將在下半季排進賽程，「原則上，上半季以天母、澄清湖為主。」

至於今年安排在新竹的場數，任中傑透露已經確定，但等待聯盟正式公佈。

中職 味全龍 新竹

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