中職／郭天信是指標人物 任中傑：加薪幅度肯定全隊最高

味全龍隊談薪順利進行中，其中的指標人物郭天信議約已到尾聲，領隊任中傑也證實，他的月薪肯定翻倍成長，也是今年加薪幅度最大的選手。據悉，郭天信的月薪至少22萬起跳。

龍隊前年先待二軍，球員無一軍成績也就沒有調薪問題，去年季後是回歸後首度體驗全體談薪，不少龍將打出驚艷成績，有籌碼為自己爭取加薪，其中最亮眼的一顆星要屬郭天信，攻、守、跑都有滿滿存在感，繳出打擊率3成08、125支安打、22盜，包辦外野手金手套、最佳九人。

任中傑也肯定郭天信去年的表現，是陣中唯一拿到兩座年度獎項的選手，加薪幅度一定是全隊最高，目前僅剩細節待敲定，「對他釋出最大善意，薪資有大幅度的成長。」他的去年月薪10萬，任中傑透露月薪翻倍成長是確定的。

任中傑也提到對郭天信的期許，「一般來講，新進選手至少要經過3年穩定表現才能成為明星選手，希望他可以持續成長。」

龍隊陣中只有王維中、廖任磊、吉力吉撈．鞏冠等人為複數年合約，不需重新談薪，隊內薪水一哥由王維中的月薪3.3萬美元（約台幣92萬）穩坐寶座，鞏冠為43萬；廖任磊去年月薪30萬，按成績有條件是加薪，因局數達標，今年薪資確定成長。