聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／悍將終於搞定羅力談約 已獲華德茲離隊同意書
富邦悍將隊今天送上球迷久等的好消息，球團證實已與羅力達成簽約共識，新球季續穿悍將球衣出賽，朝向首名取得本土球員身分的外籍球員方向前進。
球團表示，「在經過持續溝通後，富邦悍將今已與羅力達成簽約共識，雙方將在近日內完成合約簽訂。2022年羅力將續穿悍將球衣在中職出賽，且雙方未來將共同努力，朝向首名取得本土球員身分的外籍球員方向前進。」
羅力僅差1年年資就不受外籍球員名額限制，但雙方議約緩慢，悍將陸續宣布4名外援，始終未見羅力的名字，讓球迷看得很心急，今天終於公佈好消息。
悍將已談妥5名洋將，分別是羅力、優瑪、艾思凱、范米特及洋砲霸帝士，但這並非補強終點，去年效力中信兄弟隊的華德茲，悍將也取得兄弟的離隊同意書，與他展開接觸，往好的方向進行。
中職規章針對洋將設有「228條款」，留到註冊大限後的洋將，由原球團在隔年2月底前都擁有優先議約權，其他球隊不可接觸，但若能取得離隊同意書則不在此限。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言