中職／強投備案是他？ 外媒爆料前兄弟洋投華德茲加盟富邦

昨（6日）多明尼加記者李華斯（Aime Rivas）爆料，上一季兄弟冠軍洋投華德茲已加盟富邦。

李華斯去年就曾搶先爆料華德茲來台加盟兄弟，這回他在推特上表示，華德茲接下來將「與富邦一起」回到中職舞台，消息有一定的可信度。

華德茲去年下半季末加入兄弟，例行賽出賽4場，拿下1勝、防禦率2.45，之後在總冠軍賽G4扛起先發重任，面對統一獅主投8局無失分，僅被敲2安，獲選單場MVP，是兄弟封王的功臣之一。