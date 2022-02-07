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中職／強投備案是他？ 外媒爆料前兄弟洋投華德茲加盟富邦
昨（6日）多明尼加記者李華斯（Aime Rivas）爆料，上一季兄弟冠軍洋投華德茲已加盟富邦。
李華斯去年就曾搶先爆料華德茲來台加盟兄弟，這回他在推特上表示，華德茲接下來將「與富邦一起」回到中職舞台，消息有一定的可信度。
華德茲去年下半季末加入兄弟，例行賽出賽4場，拿下1勝、防禦率2.45，之後在總冠軍賽G4扛起先發重任，面對統一獅主投8局無失分，僅被敲2安，獲選單場MVP，是兄弟封王的功臣之一。
Taiwan 🇹🇼— Aime Rivas (@AimeRivas) February 6, 2022
De regreso a Taiwan ahora con los @fubon_guardians_official
El lanzador dominicano @josevaldez792197 regresa al béisbol de taiwaneses ahora con el equipo de @fubon_guardians_official en la Liga de Béisbol de Taiwan. @GOCPBL pic.twitter.com/X8f3Nd1vwN
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