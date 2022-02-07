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中職／雙洋砲命名鈦龍、龍德力 龍隊有「3龍陣」
味全龍隊今天在天母球場舉辦開訓儀式，也正式公布5名洋將譯名，兩位野手分別命名鈦龍、龍德力，加上原有的鋼龍，洋將組成「3龍陣」。
龍隊今年洋將部署3投2野，洋投全數都是回歸洋將，包括布里悍、伍鐸、鋼龍，兩名新洋砲命名都有新意，Telvin Nash取名「鈦龍」，Ronny Rodriguez取名「龍德力」。
背號的部分，布里悍從去年的87號改穿43號，鋼龍從64號改穿37號，龍德力選23號，鈦龍則是53號，伍鐸沿用52號。
本土選手背號也有異動，廖任磊從30號換穿11號，曹祐齊從51號換67號，吳東融從67號換61號，劉家愷從31號換87號，林威廷選64號，林智勝選31號，李承風選99號。
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