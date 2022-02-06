中職／陳志杰感受職棒「自主性」 助總看好升一軍

中信兄弟隊今天舉行春訓開訓典禮，菜鳥陳志杰迎接首個完整春訓，期待自己能夠升上一軍，總教練林威助也點名陳志杰與李家成有機會。

平鎮高中畢業的陳志杰在去年季中選秀第二輪加入兄弟，體檢時發現肩膀有輕微撕裂傷，目前靠復健、加強肌力去補強，已沒有太大問題。

從學生棒球轉換到職棒領域，陳志杰認為必須要更「自主」一點，過去在學校有教練會盯，來到職棒如果不夠自動自發，會跟別人差很多。

春訓階段，陳志杰希望加強下盤力量的運用，因握過去幾乎都是靠手在丟，「覺得自己不太會運用下半身投球，教練也都有提醒」。

陳志杰也從二軍的三名教練獲得不少建議，像是艾迪頓會針對心理給予調適，王建民則是調整投球機制，鄭錡鴻會告訴他哪裡投得比較不順需要修正。

一軍總教練林威助在點名今年看好升上一軍的新秀中，除了已經在一軍名單的呂彥青外，就是第二指名的陳志杰，以及業餘成棒投手李家成。

林威助表示，看去年陳志杰投球影片，球速各方面都不錯，也期待他能夠朝先發調整，李家成則是成熟度高、投球動作不錯，若再加強尾勁，有可能升上一軍。