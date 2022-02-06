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中職／余謙無法原諒自己力求改變 拚一軍先發輪值

中央社 / 屏東6日電
中信兄弟隊投手余謙。 報系資料照
中信兄弟隊投手余謙。 報系資料照

中信兄弟隊投手余謙去年僅在一軍出賽2場、表現不如預期，余謙直言「無法原諒自己」，力求改變、要更努力，目標一軍先發輪值，也要完成外公心願，多讓外公看到自己一軍出賽。

余謙是2019年U18世界盃棒球賽冠軍班底，2020年投入中職選秀首輪被兄弟隊指名，球隊對他有很高的期待，但余謙去年5月僅在一軍出賽2場後就下二軍，直到10月才再有二軍實戰出賽紀錄。

余謙表示，手肘的不舒服應該是長期疲勞累積，二軍投手教練王建民也有幫忙找問題，幫忙比較U18世界盃時投球的影片、一軍投球影片，以及二軍總冠軍賽出賽影片差異，發現在一軍出賽時動作變成兩段式、手沒辦法延伸。

經過王建民幫忙調整，余謙找回流暢的投球機制，在去年二軍總冠軍賽前調整回好的感覺，他表示，動作有狀況時，手容易開掉、手肘負擔大，經過王建民幫忙調整，手的延伸變得更好，希望維持好的投球機制。

余謙頂著首輪被指名的光環開始職棒生涯，表現備受關注，他坦言一開始也是壓力，覺得沒有達成大家的期望，也碰到低潮，二軍總教練林明憲鼓勵，「早點遇到低潮是好事。」

余謙表示，去年只在一軍投2場比賽，「我無法原諒自己，也覺得需要做出改變」，既然要改變，就要贏在起跑點，今年秋訓結束後，休息1、2天馬上到台北，跟著經紀公司安排的訓練師訓練，農曆春節也不放鬆，練1休1、就是不想要不如人。

面對新球季，余謙做足準備、也更有信心面對，目標拚上一軍、擠進先發輪值，余謙也提到，外公年紀大了、身體不如之前健朗，希望可以讓外公多看到自己在一軍出賽。

余謙 王建民 中職

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