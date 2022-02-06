中職／去年一直被噹...呂彥青新球季目標投滿7局

中信兄弟隊今天舉行開訓典禮兼菜鳥日，去年第一指名呂彥青上台許下心願，新球季希望能「投滿7局」，原因是去年登板不夠持久，「一直被噹只投5局。」

呂彥青去年成為兄弟即戰力，季中選秀加盟後，出賽13場、11場先發，戰績2勝3敗，防禦率4.60，總冠軍賽更扛起第二戰先發，以5局失1分的表現拿下勝投。

談起今年目標，呂彥青希望能夠讓用球數精簡、延長投球局數，「太多人虧我只投5局就收工。」呂彥青舉例，教練、牛棚投手、鄭凱文學長都有「噹」他。

今年春訓，呂彥青希望在體能、變化球控球方面加強，用更節省球數的方式解決打者，「過去投到5、6局，球數就破百了，想為球隊多盡點心力、減輕牛棚的負擔，畢竟這是先發投手的工作」。