中職／新約還沒搞定 李振昌以為不用來春訓
中信兄弟隊終結者李振昌去年合約到期，今年與球團尚未談妥薪水，一度以為不用來春訓，不過跟經紀人了解狀況後，今天還是出席開訓典禮，先跟著練球，等待新球季的薪資談定。
李振昌在2018年返台加入兄弟後，就簽下3.5年合約，今年第一次面對中職換約情況，他表示，薪水還沒聽到經紀人那邊的回應，還以為不用來春訓，「但經紀人說國內跟國外不同，還是先跟著春訓。
李振昌去年月薪來到70萬元，表現也都符合球團期待，去年季後右手肘開刀清除骨刺，到2月5日才第一次傳接球，李振昌評估開訓的進度應該會落後其他人。
對於談薪狀況，李振昌交由經紀人處理，續任球隊副隊長的他，更在意的是帶動年輕球員成長，點名希望能把陳柏豪拉上一軍，「一軍牛棚投手雞哥（林恩宇）已經顧得很好」。
李振昌期待年輕球員漸漸接班，形成好的團隊，甚至頂起自己終結者的位置，「我總不可能扛很多年、每年都很穩定，有新鮮的手臂可以頂上來」。
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