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中職／兄弟新秀扮「華燈初上」 呂彥青菜鳥日初體驗
中信兄弟隊今天舉行開訓典禮兼菜鳥日「黃燈初上」，去年季中選秀加盟的7名新人紛紛穿上復古旗袍，扮演起熱門台劇「華燈初上」的角色，還大撩林威助、林明憲兩位總教練，引起現場爆笑。
陳琥扮演起江翰，一一猜出躲在布幕後的菜鳥，呂彥青扮演「阿季」，陳志杰是「蘇媽媽」、張仁瑋是「HANA華華」、周委宏是「YURI」、李家成「Rose媽媽」、陳統恩是「AIKO愛子」，最後黃鈞麟則是「寶寶媽媽」。
黃鈞麟不僅模仿「寶寶媽媽桑」重現經典台詞，「我是Baby寶包，漂亮！我喜歡，不過差我一點！」還秀了一段街舞「Popping」的專長，氣氛十分熱烈。
7名菜鳥隨後輪流展現「撩人」功力，挑戰一、二軍教頭林威助、林明憲的認可，打頭陣的黃鈞麟立刻博得紅包，先問林威助：「教練你喜歡聽歌嗎？」林威助表示：「我喜歡。」黃鈞麟回：「哥（歌）喜歡你。」兩名教練頻頻點頭道好。
壓軸的呂彥青上場時，林威助也說會特別嚴格，結果呂彥青第一個「彈吉他」的撩人話術被林威助「打槍」，要求再來一個，呂彥青趕緊轉問黃鈞麟，再說了一個「我有一個超能力，就是超級喜歡你」，讓林威助勉強點頭通過。
呂彥青表示，過去日職時期沒參加過菜鳥日，這是生涯初體驗，自認扮相不錯，也誇讚陳志杰很漂亮，「沒想到他身材這麼大隻，也穿得下」。
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