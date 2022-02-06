日職／火腿紅白對抗賽 王柏融首打席就挨球吻傷及膝蓋

火腿隊紅白對抗賽將於台灣時間今天下午1時15分登場，王柏融扛起紅隊第四棒，結果一上場就挨到對手投手福田俊的球吻，新庄剛志教頭也馬上做出了指示。

王柏融被打到膝蓋後側部分，目前傷勢狀況不明，比賽仍在進行中。