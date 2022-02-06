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日職／火腿紅白對抗賽 王柏融首打席就挨球吻傷及膝蓋
火腿隊紅白對抗賽將於台灣時間今天下午1時15分登場，王柏融扛起紅隊第四棒，結果一上場就挨到對手投手福田俊的球吻，新庄剛志教頭也馬上做出了指示。
王柏融被打到膝蓋後側部分，目前傷勢狀況不明，比賽仍在進行中。
＼ 波乱の展開🌊 ／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) February 6, 2022
生田目投手が二者連続押し出しの後、 #福田俊 投手が登板⚾
しかし #王柏融 選手にデッドボール💦
すかさず #BIGBOSS が指示を出します📣
📺GAORA ファイターズキャンプLIVEhttps://t.co/hUx5BM74oW で生放送中⚡️#観てるよファイターズキャンプ pic.twitter.com/1NNNKNZd7T
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