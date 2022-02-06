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中職／中信兄弟「黃燈初上」 陳志杰扮蘇媽媽被讚最正

中央社 / 屏東6日電
中信兄弟臉書
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中職中信兄弟隊今天開訓，也安排「黃燈初上」菜鳥日，投手陳志杰扮演「蘇媽媽」被點名最正；總教練林威助也點名新球季期待陳志杰表現，希望他可以拿出好表現、拚上一軍。

中信兄弟今天在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，慣例安排菜鳥日讓去年季中選秀選入的新秀與大家認識，此次搭上最近很熱門的戲劇「華燈初上」，讓菜鳥們扮演戲劇中的角色，上演「黃燈初上」。

投手陳志杰扮演劇中主角之一「蘇媽媽」，穿上一襲亮片連身裙，戴上長假髮、扮相撫媚；投手呂彥青則扮演「阿季」，呂彥青笑說，最正的應該是陳志杰，陳志杰則表示：「這是必須的，我自己也覺得還不錯」。

陳志杰去年選秀第2輪被兄弟隊選進，在體檢時發現肩膀有輕微撕裂傷，但他表示不會痛，需要靠增強肌力、保護肩膀。

去年還沒有上一軍的機會，但季末有在二軍自辦熱身賽登板，面對第一個完整球季，陳志杰表示，教練團有提醒，也知道自己過往丟球都是靠手，希望下盤的運用可以好一點。

陳志杰表示，職棒與高中球隊很不同，學生時期比較被動，進到職棒後需要自主，今年目標上一軍、幫助球隊完成2連霸，也希望可以定位先發。

兄弟總教練林威助也點名，今年球季期待陳志杰的表現，有看過他去年出賽的影片，球速、各方面表現都不錯，希望他可以成為一軍的一員，能夠扛先發最好，但定位還是要看他的狀況。

呂彥青 中信兄弟 選秀

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