中職／兄弟找來平野偏日式？林威助有想法

中信兄弟隊新球季拚二連霸，今天在屏東中國信託公益園區開訓，新聘日籍教練平野惠一，加上日職出身的總教練林威助，濃濃日式風格，不過林威助強調，美式、日式各有長處，只是依目前比賽用球，小球戰術可能還是較多。

兄弟球團今年找來前阪神虎隊教練平野惠一擔任一軍打擊／野手統籌教練，在日職執教六年資歷，加上評價不錯，也是林威助球員時期的隊友，種種因素加成下，林威助主動聯繫，招攬平野惠一來台。

林威助表示，平野惠一雖然身材不高，但是無論打擊、戰術執行或是守備、跑壘，都很有自己的一套，「相信他的加入，對球隊會有幫助，也剛好欠缺這樣的人選」。

兄弟陣中的外籍教練有來自美、日不同風格，中職球隊也各朝不同方向發展，林威助認為，美式、日式沒有誰一定比較好，「要了解球隊現在適合的球風，去年球改了，大家也看到全壘打少了，我想各隊小球戰術都會多一點，而日本在小球這塊是比較有經驗」。

也因為長打減少，今年中職有四隊都找來洋砲加持，包括中信兄弟隊的福來喜，林威助表示，得點圈的打擊對贏球還是很重要，目前得到的資訊來說，福來喜的長打算多，但是打擊、上壘率也很重要，要等來台後再看狀況。