快訊

台中3自主快篩陽性 已有2人PCR結果出爐

初九拜天公 勿踩3地雷小心衰整年

中職／兄弟找來平野偏日式？林威助有想法

聯合報 / 記者蘇志畬／屏東即時報導
中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，一軍總教練林威助致詞。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，一軍總教練林威助致詞。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊新球季拚二連霸，今天在屏東中國信託公益園區開訓，新聘日籍教練平野惠一，加上日職出身的總教練林威助，濃濃日式風格，不過林威助強調，美式、日式各有長處，只是依目前比賽用球，小球戰術可能還是較多。

兄弟球團今年找來前阪神虎隊教練平野惠一擔任一軍打擊／野手統籌教練，在日職執教六年資歷，加上評價不錯，也是林威助球員時期的隊友，種種因素加成下，林威助主動聯繫，招攬平野惠一來台。

林威助表示，平野惠一雖然身材不高，但是無論打擊、戰術執行或是守備、跑壘，都很有自己的一套，「相信他的加入，對球隊會有幫助，也剛好欠缺這樣的人選」。

兄弟陣中的外籍教練有來自美、日不同風格，中職球隊也各朝不同方向發展，林威助認為，美式、日式沒有誰一定比較好，「要了解球隊現在適合的球風，去年球改了，大家也看到全壘打少了，我想各隊小球戰術都會多一點，而日本在小球這塊是比較有經驗」。

也因為長打減少，今年中職有四隊都找來洋砲加持，包括中信兄弟隊的福來喜，林威助表示，得點圈的打擊對贏球還是很重要，目前得到的資訊來說，福來喜的長打算多，但是打擊、上壘率也很重要，要等來台後再看狀況。

林威助 中職 中信兄弟

延伸閱讀

中職／兄弟教練團定案 陳江和升任首席教練

中職／提醒林威助「別造成球員反彈」 陳瑞振透露下一步

中職／延攬平野惠一與助總再攜手？兄弟：剩細節待定

中職／衛冕軍想要FA戰力 林威助：不只一位

相關新聞

中職／兄弟會招攬羅力嗎？劉志威：看228之後

中信兄弟隊新球季已簽訂4名洋將，是否有考慮爭取羅力作為備案？領隊劉志威表示，如果2月28日之後羅力還沒簽約，「相信各隊都...

中職／中信兄弟全隊調薪7% 陳子豪朝複數年約努力

中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，備戰新球季，球員、教練紛紛喊出「二連霸」目標，去年拿下渴望已久的冠軍，...

中職／兄弟找來平野偏日式？林威助有想法

中信兄弟隊新球季拚二連霸，今天在屏東中國信託公益園區開訓，新聘日籍教練平野惠一，加上日職出身的總教練林威助，濃濃日式風格...

日職／打擊練習開轟 王柏融今當紅白賽「四棒大王」

「大王」王柏融昨（6日）在火腿隊春訓打擊練習時將小白球轟出外野大牆外，他的好表現受到教練團青睞，今天下午的火腿隊「紅白對抗賽」王柏融被安排在紅隊先發四棒，令台灣球迷相當期待他的表現。

中職／桃猿開訓 5人搶本土輪值

歷經兩年失敗賽季，樂天桃猿隊昨天在開訓儀式揭示了年度口號「RISE UP」，期許今年「再戰起來」，總教練曾豪駒要選手帶著...

中職／林泓育獲3年約 月薪最高90萬

樂天桃猿隊維持慣例在開訓儀式宣布第一波談薪結果，已確定新頒出3紙複數年合約，分別是林泓育、朱育賢、黃子鵬，行使自由球員（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。