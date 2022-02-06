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中職／林泓育獲桃猿3年約 躋身中職史上總薪資第四高
樂天桃猿昨（5日）公布第一波談薪結果，新任隊長「小胖」林泓育獲3年合約，月薪最高可達90萬元，PTT網友計算出中職生涯總薪資排行，林泓育在這次簽約後已躋身中職史上累積薪資第四高的球員，僅次於潘威倫、彭政閔和林智勝。
網友將簽約金納入，計算出中職生涯總薪資排行，統一獅隊「嘟嘟」潘威倫以1.03億領先群雄，接著是前兄弟人氣球星「恰恰」彭政閔和「大師兄」林智勝的0.98億。
第四名則令人感到有些意外，樂天老將林泓育在近期簽下3年合約後，以0.97億一舉超越前輩陳金鋒，躋身桃猿隊史生涯薪資最高的球員，也成為聯盟第四名。
接續為周思齊、林益全、陳金鋒、高國慶、陳鏞基、潘武雄、胡金龍，總薪資約落在0.86億至0.67億之間。去年返台加盟中職的強投王維中、江少慶薪資也有0.6億以上，不少網友認為近年來職棒球員薪資環境與十多年前已截然不同，後輩好手超車銃量級前輩成為聯盟史上最高薪是遲早的事。
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