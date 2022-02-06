中職／兄弟會招攬羅力嗎？劉志威：看228之後

中信兄弟隊新球季已簽訂4名洋將，是否有考慮爭取羅力作為備案？領隊劉志威表示，如果2月28日之後羅力還沒簽約，「相信各隊都會考量。」

羅力去年效力於富邦悍將隊，雙方在合約上尚未達成共識，不過其他球隊若要網羅，根據中職規定必須要等到2月28日之後；羅力過去投球成績穩定，今年球季再投80局就可滿9年年資，未來登錄、上場可免除洋將限制，視同本土球員。

外傳統一獅隊有意招攬羅力，劉志威今天被問到是否有意加入角逐時，也很好奇是否真有此事？不過劉志威也強調，在228之前，其他球隊也無法接觸，「除非228之後沒有簽約，那到時各隊都會考量，現在不能夠多說什麼」。

兄弟今年簽下投手德保拉、泰迪、象魔力以及野手福來喜等4名洋將，預計2月8、9日會陸續抵台，劉志威表示，目前就是這4人，不會有其他變動，「泰迪本來要先來，但是因為碰到美國那邊有暴風選」。