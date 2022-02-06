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中職／中信兄弟全隊調薪7% 陳子豪朝複數年約努力

聯合報 / 記者蘇志畬／屏東即時報導
中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，備戰新球季，球員、教練紛紛喊出「二連霸」目標，去年拿下渴望已久的冠軍，領隊劉志威透露，全隊薪資成長應有7%左右，是歷年最高。

兄弟暌違11年奪冠，今年薪資向上成長，劉志威表示，農曆年前已經談過一輪，有些很順利，但有些也要跟經紀公司再討論，目前都在進度中，希望能夠在2月底公布大部分的薪資。

全隊薪資整體成長7%，劉志威評估應該是史上最多，「大家表現都相當不錯，該怎麼加就怎麼加，中職近年談薪有差不多的模式，各隊也有一定的市場行情」。

哪位球員調幅最大？劉志威表示，因為有些差距不多，還沒談好前無法確定，但是去年多在一軍的主力選手，會有一定的條幅。

那些球員的調幅最大？劉志威表示，大家有一定額度，尤其是主力選手，去年全年都在一軍的球員都有一定調幅，而且不只一位，都很接近。

至於自由球員官大元，兄弟目前也傾向續約，劉志威透露，雙方已經有聊過，也提出包括複數年合約在內的不同方案，提供官大元考慮。

陳子豪今年球季結束後，將取得自由球員資格，劉志威也表示，球團希望能夠簽下複數年合約，經紀公司方面也有這樣的想法，「會朝這方面去前進」。

中信兄弟領隊劉志威。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟領隊劉志威。記者蘇志畬／攝影

自由球員 官大元 陳子豪

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