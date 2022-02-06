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日職／打擊練習開轟 王柏融今當紅白賽「四棒大王」
「大王」王柏融昨（6日）在火腿隊春訓打擊練習時將小白球轟出外野大牆外，他的好表現受到教練團青睞，今天下午的火腿隊「紅白對抗賽」王柏融被安排在紅隊先發四棒，令台灣球迷相當期待他的表現。
昨天王柏融在日本沖繩進行火腿春訓打擊練習時，將投手池田隆英丟出的球一棒扛出外野柵欄外，許多台、日球迷都感受到他的成長。
本次火腿隊紅白對抗賽將於台灣時間今天下午1時15分登場，王柏融扛起紅隊第四棒，台灣網友指出，火腿隊主將近藤健介上周確診，目前正接受隔離無法參加春訓，再加上其他洋砲尚未抵達日本，擔任四棒是「當仁不讓」。
網友也非常期待他今天的表現，紛紛留言「四棒大王，強勢登場」、「不讓了」，也有球迷提到，如今的火腿和3年前王柏融剛道日職時相比簡直是「大換血」，只有大王仍屹立不搖。
＼ #王柏融 の打球に「ゴーンヌ‼️」 ／#池田隆英 投手との対決でついに出ました😆— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) February 5, 2022
※ #近藤祐司 さんは本日不在です
📺GAORA ファイターズキャンプLIVEhttps://t.co/hUx5BM74oW で生放送中⚡️#観てるよファイターズキャンプ pic.twitter.com/sX3FqqWLLx
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