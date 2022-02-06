棒球／少棒教練天生保母 開大客車、教球、煮菜樣樣通

少棒隊全台征戰，少棒教練可能是非以司機為職業，卻擁有大客車駕照比例最高的職業，龜山少棒總教練李政達被戲稱為「始祖」；豐田少棒教練黃謝竣翔則笑說，少棒教練多才多藝、是天生保母。

業餘棒球沒有淡季，整年度在全台各地都有大小盃賽，少棒球隊全台跑透透南至屏東、東部台東、花蓮地區也都比賽，少棒球隊移動、多是2台9人座、或者1台大客車，少棒教練擁有大客車證照的比例意外很高。

桃園龜山少棒總教練李政達被戲稱為少棒教練考大客車駕照的「始祖」，他笑說，2010年時、剛好廣達集團創辦人林百里贈送球隊一台大客車，當時沒有人會駕駛，所以他才去考了大客車駕照，一台大客車，可以載約16名球員、教練，加上裝備，一起行動、十分方便。

李政達表示，因之前就會開手排的車，大客車駕照原地考照、其實不困難，只是需要一些「膽量」，開習慣後，大客車反而比9人座汽車好開，從桃園出發、最遠的比賽地點是台東，如果要長程移動，邊走也順便當成帶球隊觀光。

目前桃園少棒隊中戰績較突出的4支球隊龜山、中平、仁善、大勇少棒隊，龜山和仁善有大客車，龜山教練干易哲表示，目前光是龜山少棒隊中就有4個教練有大客車駕照。

干易哲表示，大客車駕照是有需求才去考的，最難的應該是角度，車子大、轉彎的角度不好看，如果沒有很專心看位置的話，路上摩托車比較靠近、就比較危險。

剛開始其他球隊看到龜山有大客車，覺得方便，也就開始想辦法爭取經費，李政達大致算了一下說，目前約20支少棒球隊有大客車，要外出長程開車，每隊至少要2個教練輪替較安全，少棒教練擁有大客車證照比例高。

豐田少棒隊教練黃謝竣翔過去也曾執教龜山少棒、在李政達麾下，但當時球隊其他教練有駕照，所以沒有去考，直到去到台東豐田，中信集團捐車，當時有需求，2015年他才與另外2名教練一起去考。

黃謝竣翔也提到，大客車駕駛距離比較不好抓，但有了大車很方便，一年去外地比賽超過5次，從台東出發、最遠就是到桃園比賽，至少需要開8小時。

被問起有想過當少棒教練還需要會開大客車嗎？黃謝竣翔笑說：「少棒教練就是天生保母」，要教球、要當司機，如果球員住宿，要處理的事情更多。

黃謝竣翔的爸媽開餐廳，他也有不錯好手藝，牛肉炒麵、三杯雞都是拿手菜，平時每週約下廚1至2次、煮飯給球員吃，扮演稱職保母角色。