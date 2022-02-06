棒球／業餘棒球教練不只會教球 擁烘焙、船員證找第2興趣

棒球員、棒球教練不僅只會打球，部分學校開始要求棒球之外有一技之長，東石棒球隊有「丙級烘焙食品」證照，蛋黃酥、鳳梨酥是招牌；麥寮總教練楊博超則有「船員證」，也希望球員找到第2興趣。

台灣從小打棒球的球員數量多，但最終能以球員身分為職業的仍然是少數，許多學校開始要求球員要有打球之外的一技之長，東石高中青棒隊屬食品科，總教練陳聯豐本身就是東石畢業的校友，他表示，「不能只會打球，東石的球員至少畢業都要有1張證照。」

陳聯豐高中時就有考到丙級烘焙食品技術士（麵包）證照，但他後來繼續走棒球路，曾效力中職兄弟象隊，退役後回到東石高中青棒隊執教；陳聯豐除了烘焙證、教練證，也考了大客車駕照，他笑說：「以備不時之需」。

陳聯豐表示，有小一屆的學弟後來沒有繼續走棒球路，但有證照在手，在台中開了一家蠻有名的麵包店，自己留在棒球圈，但偶爾還是會動手做麵包，東石食品科最有名的是鳳梨酥和蛋黃酥，中秋節時都要預訂送禮用。

陳聯豐自評拿手的項目是做蛋黃酥，現在球隊的球員偶爾也會自己拌麵粉、做麵包，當作宵夜吃，「整天都是棒球，有個不同的領域讓他們嘗試也不錯」。

麥寮高中青棒隊總教練楊博超除了教練證外，還有特別的「漁船船員證」（未滿12公尺漁船），楊博超曾效力中職統一獅隊，2008年季後被釋出，之後回基層執教。

楊博超表示，釣魚一直是興趣，從職棒退下來的時候，也曾考慮過要轉行，但棒球是興趣、釣魚也是興趣，決定去考船員證，主要訓練內容包括在泳池內把翻覆的小船翻回來、消防訓練等，上課2天半、考試半天。

楊博超愛釣魚成痴，放假時就會坐船出去釣魚，他笑說，某次安排要坐船出去，當天浪很大，全碼頭沒有船出去，他坐了船出去，吐了20幾次還是堅持要釣魚，經驗很難忘。

楊博超釣魚回來，有時候也會請家長、其他教練幫忙料理，幫球員們加菜，「青棒比賽很多，一直比賽有時候也會疲乏，轉換一下注意力、當作充電。」

楊博超也時常鼓勵球員，棒球雖然是興趣，但不能只有一項專長，希望他們可以找到第2興趣，未來就算繼續走棒球路，第2興趣也可以當作生活的調劑。