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中職／陳禹勳提FA最後留桃猿隊 已嘗試過不會遺憾

中央社 / 嘉義縣5日電
中職樂天桃猿隊5日開訓，公布了第一波談薪結果，其中自由球員陳禹勳（圖）確定續留，目前桃猿已經談完接近9成，目標在2月底前都完成。 中央社
中職樂天桃猿隊5日開訓，公布了第一波談薪結果，其中自由球員陳禹勳（圖）確定續留，目前桃猿已經談完接近9成，目標在2月底前都完成。 中央社

中職樂天桃猿隊投手陳禹勳在去年底行使自由球員權利，不過最後留在原球隊，陳禹勳表示，沒能轉隊並不會遺憾，自己喜歡有機會就去嘗試看看，最後的結果自己並沒有辦法決定。

陳禹勳已經與桃猿隊達成續留共識，簽下1年合約，不過球團暫不公布薪資條件，今天桃猿隊在嘉義縣棒球場開訓，他是第1天報到。原本桃猿隊有提供1年和2年合約的方案，最終會選擇1年約，陳禹勳接受媒體訪問時表示，「覺得自己可以再丟，還有空間可以再進步，還不想這麼安逸」。

宣告自由球員（FA）最後卻無法轉隊，陳禹勳並不會覺得遺憾，他指出，「我比較喜歡嘗試新東西，畢竟有這個機會就想嘗試看看，有或沒有自己沒辦法去做決定，但有嘗試才會知道有或沒有。」

去年提出自由球員的陳禹勳、官大元、陳鴻文及林益全最後都留在原球隊，陳禹勳指出，中職制度就是這樣，沒有絕對完美的制度，但還是希望讓市場更活絡，「看勞方、資方大家一起談，這樣才會讓這個環境變好」。陳禹勳也點出，現在很多球員18歲就進職棒，打滿9年也才27歲，以後一定會更好。

確定續留桃猿隊後，陳禹勳談到新球季目標，希望嘗試改變訓練方式，讓球速等投球方面的東西更進步，「現在高中生有一堆（球速）都很快，因為訓練方式有做一些改變，畢竟人的眼睛贏不了機器，都要透過機器測試才會知道好或不好。」

陳禹勳指出，去年季中就有嘗試新訓練方式，雖然教練建議不要在季中改變，「我就跟他說沒關係，我就是喜歡嘗試，那時候雖然投球動作有變，出手點也比較低，可是那時候球速是最快的時候。」

被問到陳禹勳今年是否還會是球隊終結者，總教練曾豪駒今天受訪時表示，還要看他春訓練習的狀況，陳禹勳、洋投豪勁和朱俊祥會一起競爭終結者的位置。

陳禹勳 球速 自由球員

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