中職／悍將來喝丘總請的開工咖啡 一人一杯還署名

富邦悍將隊昨天年後開工，領隊林華韋、顧問郭泰源都到場與選手喊話，總教練丘昌榮除了祝選手新年快樂，也允諾請大家喝星巴克，今天一人一杯的星巴克已出現在選手餐廳，且每杯都屬名選手背號超有心。

悍將隊今年以全新的將帥陣容出發，年後的訓練分流展開，一軍於昨天在新莊球場恢復練球，二軍則是今天在陳金鋒的帶領下於台東開練。

「新莊組」昨天集合，林華韋叮嚀選手，期許利用春訓期間充飽能量，但在大量訓練的同時也要注意不要受傷；郭泰源則說人難免有惰性，春訓要和自己的惰性戰鬥，每天的訓練都要做到自己回到宿舍時可以肯定自己今天的訓練有成。

丘昌榮則期勉選手，每天都把自己當成從0出發，一步一步打好根基，建構一整年球季要用到的基礎，語畢開出「明天請大家喝星巴克」的支票。

丘總請的星巴克今天已出現在選手餐廳內，開放選手點餐，每一杯都寫有選手各自背號或名字，不只請客，還請到心坎裡。