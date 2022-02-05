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中職／陳冠宇請纓重新擔任先發 要給自己多一點挑戰

中央社 / 嘉義縣5日電

中職樂天桃猿隊總教練曾豪駒今天談到新球季先發投手安排表示，陳冠宇自請重新擔任先發投手，抱持著很大的決心；陳冠宇本人則指出，今年希望給自己多一點挑戰機會。

桃猿隊今天在嘉義縣球場開訓，教頭曾豪駒接受媒體訪問時表示，今年球季先發投手會以曾仁和、黃子鵬、王溢正、陳冠宇、林子崴共5人為主，另外莊昕諺、蘇俊羽、張喜凱、范柏絜也有機會，準備了9名先發投手，競爭先發輪值。

陳冠宇本來定位在中繼，不過曾豪駒指出，「我們其實有面談過，他非常有決心要爭取先發位置，想說給他這個機會。」但曾豪駒強調，陳冠宇也要面對現實問題，如果投不好可能就要下二軍，「我期許他今年可以更好」。

陳冠宇提早在第2階段春訓就加入球隊訓練，他表示，因為是第一次在台灣春訓，想把準備時間拉長一點，「今年希望給自己多一點挑戰機會，有很多事情想挑戰看看」。31歲的陳冠宇笑說，雖然以前在日本春訓時也跑很多，「但想要給年輕人做榜樣，不想輸給他們，要追他們滿辛苦的」。

談到台、日春訓的不同，陳冠宇指出，最主要是氣氛，以前不太可能跟教練溝通，日本春訓就是把教練給的任務盡力去完成；但在台灣春訓可以跟教練一起討論，想調整的東西教練都會「開綠燈」給選手自己調整，且球隊氣氛很活絡，不會像在日本這麼死板，有台灣獨有的「人情味」。

有旅日經驗的陳冠宇、有旅美經驗的曾仁和都提早在1月初就加入訓練，對此曾豪駒表示，「他們是職棒界的老將了，在第2階段加入對球隊有很正向的幫助，可以跟其他選手討論交流，所以這次訓練產生很好效果，這是他們的價值。」

陳冠宇 曾豪駒 曾仁和

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