中職／挑戰「大餅障礙」 兩位當代守護神本季都有機會

陳禹勳今天出席樂天桃猿隊開訓儀式，他與猿隊簽下1年約、合約條件未公布。繼續當桃猿的「鄉長」，陳禹勳的生涯救援、中繼都在聯盟名列前茅，本季出賽定位將決定他在哪項成績繼續攀峰，他與陳韻文都有望在本季將林岳平從史上救援王的寶座拉下。

陳禹勳的118次救援成功，排名史上第3，僅次於林岳平（129）、凱撒（124），身後則有追兵陳韻文（115），兩位當代守護神都朝紀錄進逼中。

陳韻文的終結者位置坐得穩固，本季繼續堆疊救援成功應無問題；陳禹勳則有內部競爭，猿隊在去年下半季倚重洋投豪勁「關門」，陳禹勳失去屬於他的第9局，本季需要先搶回守護神位置，才能繼續挑戰「大餅障礙」，尋求登頂史上救援王。

若擔綱中繼任務，陳禹勳也有紀錄可追逐，他的90中繼排在第4，而史上唯一百中繼達陣者為高建三（118），陳禹勳加上賴鴻誠（97）、王鏡銘（92），3人都有機會在本季跨過百中繼，陳禹勳若完成更將是百救援、百中繼史上第一人。

根據總教練曾豪駒的規畫，本季設定豪勁、陳禹勳、朱俊祥爭取終結者位置。