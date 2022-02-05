中職／林泓育「薪」一哥只是暫居 陳俊秀有望超車

樂天桃猿隊照慣例在開訓儀式公布第一波談薪進度，團隊漲幅3到5％，目前已談妥9成，僅剩7、8人敲定中，林泓育本季月薪85萬，目前居猿隊第1高、全中職第3高，但尚未談妥的陳俊秀有機會空降猿隊「薪」一哥。

猿隊今天發布談薪進度，宣布3紙複數年合約，分別是林泓育、朱育賢、黃子鵬，新任隊長林泓育獲3年合約，月薪依序為85萬、88萬、90萬。

林泓育本季月薪85萬，在全聯盟僅排在江少慶（約113.3萬）、王維中（約92萬）之後，為野手第一高薪，但這可能還不是最終排名。

陳俊秀與林泓育去年月薪都是80萬，並列猿隊第一，而陳俊秀多了一座打擊王加持，身價有機會超越「小胖」，首度獨占猿隊「薪」一哥寶座。

朱育賢的3年合約內容也尚未公布，去年月薪50萬，收下全壘打王、打點王，數字可望再次大躍進。郭嚴文今年則是3年合約最後一年，月薪75萬。

猿隊投手最高薪則為陳冠宇70萬；「50萬俱樂部」的部分，陳禹勳去年月薪58萬，本季未公布，王溢正本季月薪52萬。