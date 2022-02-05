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中職／樂天桃猿公布首波談薪結果 陳禹勳確定續留

中央社 / 嘉義縣5日電
樂天桃猿隊投手陳禹勳續約一年。 報系資料照
樂天桃猿隊投手陳禹勳續約一年。 報系資料照

中職樂天桃猿隊今天開訓，公布了第一波談薪結果，林泓育、朱育賢、黃子鵬皆獲得複數約，自由球員陳禹勳確定續留，目前桃猿已經談完約9成，目標在2月底前都完成。

野手方面，林泓育再獲3年複數約，平均月薪為今年月薪85萬元（以下皆為新台幣），2023年月薪達到88萬，2024年月薪則是90萬；入圍年度MVP的朱育賢也與球團達成3年合約共識，條件目前暫不公布。

林立則是繼續執行複數約，今年月薪40萬元；林承飛月加薪4萬元，今年月薪30萬元；梁家榮在去年大躍進，加薪9萬元，今年月薪為25萬元；郭永維新球季月薪18萬元，月薪增4萬元；成晉加薪3萬元，來到月薪11萬元。

藍寅倫減月薪7萬元，簽下1年約，月薪變為35萬元；林智平減薪3萬元，月薪20萬元；余德龍減薪1萬元，月薪20萬元。

投手方面，陳禹勳在宣布自由球員（FA）之後，已與球團達成續留共識，薪資條件暫不公布。主戰投手黃子鵬簽下2年約，今年加薪13萬元，至2023年分別是月薪43萬元、48萬元，為投手群中加薪數字最高。

曾仁和今年月薪43萬元，王溢正執行複數年合約月薪為52萬元；張喜凱月薪自7.5萬元加至13.5萬元；朱俊祥加薪6萬元來到21萬元，黃偉晟今年月薪則是從13.5萬元升至17萬元；萬昭清與范柏絜皆維持平盤。

桃猿領隊浦韋青表示，目前談約進度已大約9成，僅剩7、8人沒有談好，其中包括薪水可能超越林泓育的陳俊秀；雖然去年沒有拿到總冠軍，不過浦韋青指出，日本總部還是給予3至5%的微幅上升，「畢竟在攻擊或某些投手還是值得被肯定，希望能夠讓選手有好薪情，我們也是盡量」。

桃猿談約進度是各隊中最快，浦韋青指出，這是每年的自我期許，加上還要跟日本總部報告，「日本那邊（樂天金鷲隊）都在1月就談完了，這是台日之間文化差異」。浦韋青表示，希望談薪不要拖到超過2月底，「不要拖太久，如果到熱身賽還沒談完，總是不妥」。

浦韋青 林泓育 樂天桃猿

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