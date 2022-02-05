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日職／台日交流賽日隊首位人選曝光 軟銀捕手甲斐拓也獲青睞

聯合新聞網 / 綜合報導
甲斐拓也被點名有機會在台日交流賽登場。 （路透）
甲斐拓也被點名有機會在台日交流賽登場。 （路透）

台日交流賽將於3月5、6日在東京巨蛋熱鬧開打。日媒已搶先透露日本武士隊首位內定人選，認為軟銀當家捕手甲斐拓也有極大可能在對抗賽中亮相。

接下日本國家隊監督一職的栗山英樹，為了提前備戰台日交流賽，近日走訪日職多支球隊、探查各隊春訓狀況。對於陣容名單他打算選擇年輕球員，不過捕手這個位置就必須提前作準備，間接點出東京奧運奪冠功臣甲斐拓也就是不二人選。

事實證明在軟銀結束春訓後甲斐拓也收到國家隊的邀請，栗山英樹向他表明，「希望能一同揮汗，請準備好跟隨我。」並在過往執教火腿隊生涯中，認為軟銀當家鐵捕甲斐拓也繳出的優質表現不可小覷，「誰最清楚甲斐拓也？雖然軟銀的大家都知道他很厲害，但我才是被他打敗最多次的那位。」

現年29歲的甲斐拓也至2014年加盟軟銀，2014年加入軟銀，8年來6度隨隊奪得日本一，並在2020年東京奧運展現精湛守備能力，將棒球項目金牌留在日本，現役日本第一鐵捕的美名當之無愧。

東京奧運 日本 金牌 體育

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