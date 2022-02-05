中職／猿談薪搞定9成 頒出3張複數年合約不包括陳禹勳

樂天桃猿隊今天舉辦開訓儀式，向來談薪進度跑第一，今天也搶先宣布談薪進度，目前全隊已談妥約9成，已確定的部分新頒出3張複數年合約，分別是林泓育、朱育賢、黃子鵬，行使自由球員權利的陳禹勳則簽下1年約，薪資條件不公布。

猿隊今天發布談薪進度，新任隊長林泓育再獲3年複數約，月薪依序為85萬、88萬、90萬。

朱育賢也與球團達成3年合約共識，條件目前暫不公布。林立執行複數約，今年月薪40萬，林承飛月加薪4萬，今年月薪30萬。梁家榮去年成績大躍進，加薪9萬，今年月薪為25萬。郭永維加薪4萬，本季月薪18萬。成晉加薪3萬來到月薪11萬元，藍寅倫減薪7萬，今年月薪35萬；林智平減薪3萬，月薪20萬，而余德龍減薪1萬，月薪亦是20萬。

去年轉任先發投出佳績的黃子鵬，去年月薪30萬，簽下兩年約，月薪分別是43萬、48萬，為投手群中加薪數字最高。

曾仁和月薪43萬，而王溢正執行複數年合約月薪為52萬。張喜凱月薪自7.5萬加至13.5萬。朱俊祥加薪6萬來到21萬，黃偉晟2022年月薪則是從13.5萬升至17萬。萬昭清與范柏絜皆維持平盤。