棒球／哥倫比亞聯盟奪冠 鄭宗哲度過間隔難題：慶幸沒放棄

旅美小將鄭宗哲連兩天擔任哥倫比亞聯盟巴蘭基亞鱷魚隊開路先鋒，並為隊摘下隊史首冠，成為第一位在加勒比海大賽奪冠的台灣球員。他透過IG寫下這趟驚奇之旅的心路歷程，並對於在哥倫比亞所遇到的人事物抱持著感謝。

效力海盜隊的鄭宗哲，季末受球隊安排挑戰哥倫比亞聯盟並一路過關斬將，勇奪隊史首座冠軍。對於拿下勝利他認為雖然沒有像其他球隊一樣有資歷顯赫的大聯盟球員，不過靠著隊友的拚勁與休息室所創造的美好氛圍，「我在這裡看到我們把不可能化成可能，因為我們目標只有冠軍！」

遠在異鄉的鄭宗哲坦言這段期間有許多自我懷疑，但慶幸最後沒有選擇放棄，「在聖誕節那段時間，是心情最複雜的一段時間，球隊有問過我想要回台灣休息，還是繼續留在那邊打比賽，那時候我很猶豫，因為回台灣就可以回家，所有的生活環境我在熟悉不過了，但是我還是選擇相信棒球一次，再挑戰自己一次。」最終也靠著自身實力為台灣寫下歷史新頁。

文末鄭宗哲感謝球團、隊友及員工們的幫助，並感謝哥倫比亞球迷的熱情，「我都在他們身上學到許多東西，也謝謝海盜隊總是在我有問題時能幫助我，在哥倫比亞適應後真的覺得自己不孤單，謝謝所有人!」此外，巴蘭基亞鱷魚隊的隊友José Mosquera 與旅美台將張育成紛紛在貼文底下大讚這名20歲小將，「很厲害」、「以你為榮!」