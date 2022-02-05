中職／猿隊年度口號「RISE UP」 曾總給4帖錦囊妙計

樂天桃猿隊今天舉辦開訓儀式，公布年度口號「RISE UP」，歷經兩年失敗賽季，期許今年「再戰起來、桃猿最強」，總教練曾豪駒也對球員喊出四項提點，向全體喊話：「今年一定要用非常大的決心，以打進季後賽、拿下總冠軍去準備，希望大家奮力一搏。」

猿隊曾打造8年6冠王朝，然近兩年變身「樂天桃猿」後，球隊都無緣打進季後賽，今年年度口號喊出「RISE UP 」，期望再次奮起，今年隊長則由「小胖」林泓育擔任。

領隊浦韋青坦言，過去兩年成績並不理想，包括球場活動、球員戰力，都有很多地方沒有發揮，「今年我們投入更多資源，多了3位外籍教練支援，也成立了育成部，看護一、二軍農場傷兵狀態，持續與一軍進行戰力上的連繫，2022年一定再站起來、拿下總冠軍。」

曾豪駒率兵兩年，都無法打不進季後賽，今天也在開訓儀式上給予子弟兵4項提點，第一是相信自己、相信團隊，第二是專注當下，把優勢展現出來，第三是不要害怕失敗、勇於面對，第四則是堅持到底，尤其在面對低潮時，也不面懷疑自己。

「堅持這四點，我相信我們會是最後的贏家。」曾豪駒表示，希望選手在練習上不要自我設限、勇於突破，比賽時才能從容去面對，「重申一次，今年一定要用非常大的決心，以打進季後賽、拿下總冠軍去準備，希望大家奮力一搏。」

猿隊今年新聘3位日籍教練，包括一軍首席教練古久保健二、總合守備跑壘教練西村彌、二軍首席投手教練川岸強。古久保從富邦悍將隊轉戰猿隊，今年來到新的團隊，他期勉猿軍保持熱忱接受挑戰，每天都不要浪費，凝聚團隊力量。