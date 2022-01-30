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日職／平良海馬也染疫 西武春訓人數再少4人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
平良海馬去年拿到洋聯新人王，今年更創造了開季連34場未失分的日職新紀錄。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團
平良海馬去年拿到洋聯新人王，今年更創造了開季連34場未失分的日職新紀錄。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

日本職棒西武獅隊又出現疫情，守護神平良海馬今天也確診感染新冠肺炎，春訓無法如期報到，另外一起訓練的投手浜屋將太、大曲錬及水上由伸也都接受隔離。

平良海馬因昨天發現喉嚨不適，到醫院接受檢查時發現為陽性反應，密切接觸的3名投手也被列入密切接觸名單，必須隔離，4人無法如期在2月1日的春訓報到。

西武日前宣布，包括山川穂高、外崎修汰等7名受到新冠肺炎影響的選手，春訓階段都會先留在埼玉所澤市調整，如今這份名單擴大到11人，其餘球員仍分A、B班在宮崎、高知訓練。

平良海馬去年寫下開季連39場無失分的日職新紀錄，整季出賽62場，拿下20次救援成功、21中繼，防禦率0.90，是西舞陣中最穩定的後援投手。

平良海馬 西武獅

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