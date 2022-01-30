中職／徐若熙K出新高度 K9值破10本土先發第一人

去年球季，「龍之子」徐若熙以高三振能力震驚球壇，單季K9值10.89，在投球超過80局的先發投手中高居第一，踏入本土投手未曾達成的境界，三振王德保拉此項數據則是9.46，先發投手中排名第四。

K9值也就是所謂的三振率，代表一名投手平均每九局可以投出的三振數，也是投手三振打者的重要指標，大於9意味著平均一局可以三振一名打者，對於需要拉長投球局數的先發投手來說，難度相對較高。

本土先發投手上一次單季K9值突破9，是2018年中信兄弟隊的楊志龍，當年他出賽23場有14場先發，64局投球送出69次三振，K9值為9.70。

將K9值標準調高到10，在徐若熙之前的答案是0人，徐若熙是史上第一位單季K9值破10的本土先發投手，出賽20場（先發19場）81局投出98次三振，不過局數偏少也讓外界對他的高三振率打上問號。

加上投球局數達標的條件，中職本土先發投手單季K9值史上最高的，是2004年誠泰Cobras的林英傑，他在187局投球中送出203次三振，單季K9值高達9.77。

而中職史上投球局數達標、K9值大於9的本土先發投手，除了林英傑外，也只有2006年林恩宇（9.28）、2007年倪福德（9.20）、2006年吳偲佑（9.19）。

而2021年球季，徐若熙的K9值位居80局以上先發投手第一，接下來是樂天桃猿隊霸林爵的9.68、統一獅隊古林睿煬的9.54，德保拉雖排第四，但卻是符合投球局數的第一名，單季187次三振是近15年次高，僅輸給前年投出192次三振的自己。