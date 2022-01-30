快訊

亞旭員工「居隔落跑」偷搭機回金門 鄭文燦：開罰30萬

相隔208天屏東再現1確診5歲女童 潘孟安：感染源明確

中職／徐若熙K出新高度 K9值破10本土先發第一人

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊投手徐若熙。圖／聯合報系資料照
味全龍隊投手徐若熙。圖／聯合報系資料照

去年球季，「龍之子」徐若熙以高三振能力震驚球壇，單季K9值10.89，在投球超過80局的先發投手中高居第一，踏入本土投手未曾達成的境界，三振王德保拉此項數據則是9.46，先發投手中排名第四。

K9值也就是所謂的三振率，代表一名投手平均每九局可以投出的三振數，也是投手三振打者的重要指標，大於9意味著平均一局可以三振一名打者，對於需要拉長投球局數的先發投手來說，難度相對較高。

本土先發投手上一次單季K9值突破9，是2018年中信兄弟隊的楊志龍，當年他出賽23場有14場先發，64局投球送出69次三振，K9值為9.70。

將K9值標準調高到10，在徐若熙之前的答案是0人，徐若熙是史上第一位單季K9值破10的本土先發投手，出賽20場（先發19場）81局投出98次三振，不過局數偏少也讓外界對他的高三振率打上問號。

加上投球局數達標的條件，中職本土先發投手單季K9值史上最高的，是2004年誠泰Cobras的林英傑，他在187局投球中送出203次三振，單季K9值高達9.77。

而中職史上投球局數達標、K9值大於9的本土先發投手，除了林英傑外，也只有2006年林恩宇（9.28）、2007年倪福德（9.20）、2006年吳偲佑（9.19）。

而2021年球季，徐若熙的K9值位居80局以上先發投手第一，接下來是樂天桃猿隊霸林爵的9.68、統一獅隊古林睿煬的9.54，德保拉雖排第四，但卻是符合投球局數的第一名，單季187次三振是近15年次高，僅輸給前年投出192次三振的自己。

徐若熙 林英傑 中職

延伸閱讀

中職／王奕凱後援「K功之王」 李振昌生涯仍是第一

中職／「大師兄」動向燒到韓國 韓媒期待和味全兩強投連線

中職／徐若熙「勝利貢獻度」 土投第一

中職／投手WAR值第一不用猜 本土第一是徐若熙

相關新聞

中職／徐若熙K出新高度 K9值破10本土先發第一人

去年球季，「龍之子」徐若熙以高三振能力震驚球壇，單季K9值10.89，在投球超過80局的先發投手中高居第一，踏入本土投手...

中職／王奕凱後援「K功之王」 李振昌生涯仍是第一

味全龍隊徐若熙靠著三振能力一鳴驚人，中信兄弟隊同樣有位少年「K功之王」，21歲的王奕凱單季11.81的K9值，是去年球季...

棒球／鄭宗哲加勒比海大賽先發 敲安助哥倫比亞2連勝

第64屆加勒比海大賽昨天開打，旅美小將鄭宗哲連兩天擔任哥倫比亞聯盟冠軍隊開路先鋒，今天4打數1安打、2打點的成績，幫助球...

中職／樂天桃猿大年初五開工 洋將豪勁搶頭香來台

中職各隊於國曆年後陸續舉辦開訓儀式，農曆年後更將加緊腳步替開季做準備，而樂天桃猿洋將豪勁今於IG發文，表示將啟程來台，成為本季第一位來台的中職洋將。

中職／富邦體能訓練搞笑 象迷欣慰王勝偉已融入悍將

中職各隊日前已紛紛展開春訓，不過即將迎接農曆新年，球員也得回家放假，昨天富邦悍將進行農曆年前最後一次練球，還加碼「牛年收工限定版體能遊戲」，只見球員們撿起球互砸對方，而季後自中信兄弟轉隊的「王拔」王勝偉也與悍將球員打成一片，場面十分歡樂。

日職／中田翔暴肥20公斤 日網友：胖中田VS.瘦清宮誰較好？

32歲老將中田翔近日在巨人春訓露面，不過原本體型就稱得上「壯碩」的他竟足足增重20公斤，令日本媒體相當驚訝，對此日本網友則毫不留情批評中田翔增加的是「肥肉」，並提問「暴肥的中田翔跟暴瘦的清宮幸一郎，誰的成績會比較好呢？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。